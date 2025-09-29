DAX23.709 -0,2%ESt505.493 -0,3%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,18 -0,7%Gold3.820 -0,4%
Marineschiffbauer TKMS erwartet weiter dynamische Nachfrage

30.09.25 10:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
11,39 EUR -0,29 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KIEL/HAMBURG (dpa-AFX) - Der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern thyssenkrupp stehende Marineschiffbauer TKMS erwartet angesichts der vielfältigen Krisen und Kriege auf der Welt in den kommenden Jahren Rückenwind für seine Geschäfte. So soll der Umsatz mittelfristig um etwa zehn Prozent jährlich steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag auf seinem ersten Kapitalmarkttag mit. Dabei erwartet Finanzvorstand Paul Glaser eine "beschleunigte Entwicklung gegen Ende des Betrachtungszeitraums".

Dabei kann TKMS auf ein Rekordauftragsbuch von 18,6 Milliarden Euro (Ende Juni) bauen. Die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll perspektivisch auf über sieben Prozent steigen. Dazu strebt der Konzern eine Dividendenausschüttung von 30 bis 50 Prozent des Nettogewinns an. Erstmals soll diese 2027 für das Geschäftsjahr 2025/2026 ausgezahlt werden, hieß es. Thyssenkrupp will TKMS mittels eines Spin-offs an die Börse bringen, dies ist bislang noch für diesen Herbst geplant./nas/men

mehr Analysen