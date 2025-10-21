DAX 24.247 -0,3%ESt50 5.665 -0,4%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,80 -4,5%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.189 -0,5%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,26 +1,0%Gold 4.068 -1,4%
thyssenkrupp Aktie

Marktkap. 6,05 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Deutsche Bank AG

thyssenkrupp Hold

10:21 Uhr
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp AG
thyssenkrupp AG
9,09 EUR 0,14 EUR 1,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach der Abspaltung von TKMS von 11,50 auf 10,00 Euro angepasst und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Börsenstart des Marinebereichs mit einem Börsenwert von zeitweise mehr als 6 Milliarden Euro - und damit über dem des Thyssenkrupp-Konzerns - habe wohl die allermeisten überrascht, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dies sei aber ein Beleg dafür, dass die Eigenständigkeit der Kronjuwelen des Konzerns genau der richtige Schritt zum idealen Zeitpunkt gewesen sei./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
9,00 €		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,01%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

10:21 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
08:01 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
03.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Nach Börsengang Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag billiger
finanzen.net Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
finanzen.net Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
dpa-afx KORREKTUR/AKTIEN IM FOKUS: Thyssenkrupp und TKMS nach Abspaltung begehrt
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS 2: Interesse an TKMS lässt nach - Thyssenkrupp tief im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
dpa-afx thyssenkrupp-Aktie leichter: Jefferies belässt thyssenkrupp nach TKMS-Börsengang auf 'Hold'
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
