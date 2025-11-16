DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.168 ±-0,0%Euro1,1619 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Korrelationsmanagement bei ETFs - Warum das wichtig ist Korrelationsmanagement bei ETFs - Warum das wichtig ist
10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat 10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

16.11.25 12:43 Uhr
Tagesanalyse: So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
76.187,1719 CHF 219,9956 CHF 0,29%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
82.416,7847 EUR 237,9840 EUR 0,29%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
72.843,6117 GBP 262,7793 GBP 0,36%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.755.482,1102 JPY -6.098,0610 JPY -0,04%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
95.793,0370 USD 276,6088 USD 0,29%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.524,6115 CHF 3,9898 CHF 0,16%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.731,0420 EUR 4,3160 EUR 0,16%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.413,8161 GBP 5,5546 GBP 0,23%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
488.951,8691 JPY -843,3473 JPY -0,17%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.174,2904 USD 5,0165 USD 0,16%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
111,6040 CHF 0,5920 CHF 0,53%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
120,7296 EUR 0,6404 EUR 0,53%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
106,7061 GBP 0,6427 GBP 0,61%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.614,8079 JPY 43,4854 JPY 0,20%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
140,3240 USD 0,7444 USD 0,53%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,7810 CHF 0,0027 CHF 0,15%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9266 EUR 0,0029 EUR 0,15%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7028 GBP 0,0038 GBP 0,22%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
344,9255 JPY -0,6165 JPY -0,18%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2393 USD 0,0034 USD 0,15%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
741,8510 CHF 0,2293 CHF 0,03%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
802,5101 EUR 0,2481 EUR 0,03%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
709,2940 GBP 0,7312 GBP 0,10%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
143.677,3292 JPY -431,0684 JPY -0,30%
Charts|News

Am Sonntagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 0,19 Prozent auf 95.701,08 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (95.701,08 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 36,9 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 ab. Es geht 0,63 Prozent auf 101,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 101,96 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Ethereum bei 3.177,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.169,27 US-Dollar).

Daneben fällt Bitcoin Cash um 1,01 Prozent auf 497,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 502,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 2,254 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,236 US-Dollar wert.

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,20 Prozent auf 429,73 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 420,49 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5036 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,5033 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2595 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2592 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Tron im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2944 US-Dollar) geht es um 1,00 Prozent auf 0,2973 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,82 Prozent auf 940,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 932,47 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1629 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1632 US-Dollar.

Zudem legt Solana zu. Um 1,43 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 12:25 auf 141,58 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 139,58 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 15,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 15,53 US-Dollar wert.

Daneben wertet Chainlink um 12:25 auf. Es geht 0,67 Prozent auf 14,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 14,12 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,746 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,768 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,26 Prozent.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com