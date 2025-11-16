So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt.
Am Sonntagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:25 kletterte Bitcoin um 0,19 Prozent auf 95.701,08 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (95.701,08 US-Dollar).
Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 6,3 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 36,9 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 12:25 ab. Es geht 0,63 Prozent auf 101,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 101,96 US-Dollar stand.
Währenddessen wird Ethereum bei 3.177,16 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.169,27 US-Dollar).
Daneben fällt Bitcoin Cash um 1,01 Prozent auf 497,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 502,35 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,81 Prozent auf 2,254 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 2,236 US-Dollar wert.
Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 2,20 Prozent auf 429,73 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 420,49 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5036 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:26 bei 0,5033 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2595 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,2592 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Tron im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2944 US-Dollar) geht es um 1,00 Prozent auf 0,2973 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,82 Prozent auf 940,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 932,47 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1629 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1632 US-Dollar.
Zudem legt Solana zu. Um 1,43 Prozent verstärkt sich der Solana-Kurs um 12:25 auf 141,58 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 139,58 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit verbucht der Avalanche-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 15,60 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 15,53 US-Dollar wert.
Daneben wertet Chainlink um 12:25 auf. Es geht 0,67 Prozent auf 14,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 14,12 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Sui-Kurs bei 1,746 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,768 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,26 Prozent.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
