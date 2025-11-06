DAX 23.510 -0,9%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,90 +0,5%Gold 3.997 +0,5%
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Profil

thyssenkrupp Aktie

9,19 EUR +0,14 EUR +1,57 %
STU
Marktkap. 5,74 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

08:01 Uhr
thyssenkrupp Neutral
thyssenkrupp AG
9,19 EUR 0,14 EUR 1,57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 6,30 auf 7,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche. O'Kane sprach für ArcelorMittal und Voestalpine neue Empfehlungen aus./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,04 €		 Abst. Kursziel*:
-14,86%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,20%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
20.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Experten gelassen TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt nachmittags nach
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht Abschläge
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagmittag billiger
Financial Times Thyssenkrupp floats submarine business as defence stocks surge
Financial Times Daniel Křetínský exits Thyssenkrupp to make way for Naveen Jindal
Financial Times Business school teaching case study: can Thyssenkrupp reinvent itself as a leaner, greener group?
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
Financial Times Thyssenkrupp cuts outlook as trade turmoil dents sales
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
