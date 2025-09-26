DAX23.746 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1731 +0,3%Öl68,27 -2,1%Gold3.828 +1,7%
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
So entwickelt sich thyssenkrupp

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag im Minusbereich

29.09.25 16:11 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 11,62 EUR ab.

Aktien
thyssenkrupp AG
11,69 EUR -0,04 EUR -0,30%
Um 15:52 Uhr rutschte die thyssenkrupp-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 11,62 EUR ab. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,62 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,89 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 767.963 thyssenkrupp-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2025 auf bis zu 11,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,80 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (3,09 EUR). Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 73,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,155 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,32 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Das EPS lag bei -0,45 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 20.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,282 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

