thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 11,77 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:52 Uhr 3,2 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 11,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.711.948 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,95 EUR) erklomm das Papier am 23.09.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 1,51 Prozent niedriger. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 73,72 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,156 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,78 EUR an.

Am 14.08.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,45 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,29 Prozent auf 8,15 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 20.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 19.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,299 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

