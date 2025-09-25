DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.136 +0,4%Nas22.364 -0,1%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1691 +0,2%Öl70,49 +1,2%Gold3.775 +0,7%
XETRA-SCHLUSS/DAX mit freundlichem Wochenausklang

26.09.25 17:44 Uhr
DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag freundlich aus der Woche verabschiedet. Unterstützung kam von US-Inflationsdaten. Sie fielen exakt wie prognostiziert aus und sorgten damit für kein Störfeuer im Hinblick auf die Erwartung weiter sinkender Zinsen in den USA. Der DAX gewann 0,9 Prozent auf 23.739 Punkte.

Für Gesprächsstoff sorgten neue Zollpläne von US-Präsident Trump. Der kündigte ab 1. Oktober unter anderem einen Zoll von 100 Prozent auf bestimmte importierte Pharmaprodukte an. Ausgenommen sein sollen davon nur Unternehmen, die Produktionsstätten in den USA errichten. Seitens der EU hieß es dazu, in der gemeinsamen Erklärung vom August sei eine "eindeutige und umfassende Obergrenze von 15 Prozent für EU-Exporte" festgehalten. Allerdings gab es auch andere Stimmen, die sich diesbezüglich nicht so sicher sind. Im DAX hingen die Pharmawerte Bayer und Merck zurück, Bayer schlossen unverändert, Merck gewannen 0,4 Prozent.

Trump kündigte außerdem einen Zoll von 25 Prozent auf importierte schwere Lkw an. Das sorgte für Druck auf Daimler Truck und Traton sorgte. Erstere verloren 1,8 Prozent, Traton verbilligten sich um 2,5 Prozent.

Das DAX-Schwergewicht SAP profitierte nicht davon, dass das Unternehmen im Geschäftsbereich National Security Services von der US-Armee einen Auftrag im Wert von 1 Milliarde Dollar erhalten hat. Hier dürfte noch nachgewirkt haben, dass SAP am Vortag ins Visier der EU-Kartellwächter geraten war. SAP schlossen unverändert.

Zu den Tagesfavoriten gehörten europaweit Aktien aus dem Versicherungssektor. DAX-Tagessieger waren Munich Re mit einem Plus von 3,9 Prozent. Für Allianz ging es um 2,5 Prozent nach oben.

Eine Kreisemeldung von Reuters, wonach Lufthansa den Abbau einiger Tausend Stellen plant, um Kosten zu senken, trieb den Lufthansa-Kurs um 1,6 Prozent nach oben. Der Konzern wolle 20 Prozent der Arbeitsplätze in der Verwaltung in den kommenden Jahren abbauen, die Maßnahmen würden auf dem Kapitalmarkttag am Montag bekannt gegeben, so der Bericht.

Gesucht waren Stahlaktien. Thyssenkrupp gewannen 3,6 Prozent, Salzgitter 5,2 Prozent. Auslöser waren Berichte, wonach die EU-Kommission Zölle von 25 bis 50 Prozent auf chinesischen Stahl und verwandte Produkte erheben will.

Brenntag gewannen 2,0 Prozent. Hier sorgte für Käufe, dass der aktivistische Investor Artisan Partners seine Beteiligung auf 15,86 Prozent von zuvor 10,06 Prozent erhöht hat.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.739,47 +0,9% +18,2%

DAX-Future 23.856,00 +0,7% +16,1%

XDAX 23.727,19 +0,7% +18,9%

MDAX 29.986,85 -0,2% +17,4%

TecDAX 3.589,64 -0,6% +5,7%

SDAX 16.775,08 -0,2% +22,5%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,24 +19

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 27 12 1 1.733,4 44,7 3.904,6 55,5

MDAX 24 26 0 316,9 24,3 639,7 24,9

TecDAX 8 22 0 310,0 15,1 926,8 18,2

SDAX 33 35 2 60,8 6,4 95,3 6,8

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

September 26, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)

