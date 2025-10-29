Lufthansa Aktie
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Jahresziele hätten Bestand, während die Airline mit Rentabilitätsschwächen auf den Nordatlantik-Routen zu kämpfen habe./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
