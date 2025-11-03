DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Lufthansa Aktie

7,77 EUR +0,05 EUR +0,67 %
STU
Marktkap. 9,64 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

08:01 Uhr
Lufthansa AG
7,77 EUR 0,05 EUR 0,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving beschäftigte sich am Dienstagabend mit den Perspektiven der Fluggesellschaft bei ihrer eigenen Neuorientierung. Die Umsetzung sei eine Vorstufe dafür, wieder für Vertrauen in die langfristigen Ziele zu sorgen. Erste Fortschritte seien zu beobachten. Steigende Kosten und sinkende Erträge pro Sitzplatzkilometer zeigten aber, dass das Ziel noch nicht erreicht sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,78 €		 Abst. Kursziel*:
-3,62%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,45%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:01 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
03.11.25 Lufthansa Buy UBS AG
31.10.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Lufthansa Halten DZ BANK
Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Tarifstreit Lufthansa-Aktie im Plus: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein Lufthansa-Aktie im Plus: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag schwächer
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Vormittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
FOX Business Lufthansa to cut thousands of jobs as it seeks to boost profitability
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RTE.ie Lufthansa announces 4,000 job cuts, higher profit targets
