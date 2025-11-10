Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag höher

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 7,51 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 7,51 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.464.684 Lufthansa-Aktien.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 11,69 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 35,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,32 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,20 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 06.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

