Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 7,41 EUR.
Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 7,41 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,41 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,47 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 102.281 Lufthansa-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Gewinne von 13,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 25,47 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,32 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.
Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,32 Mrd. EUR.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 vorlegen. Am 04.03.2027 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.
