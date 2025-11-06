DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.265 -3,5%Euro1,1551 +0,5%Öl63,47 -0,1%Gold3.980 ±0,0%
Zimmervermittler mit Zahlen

Airbnb-Aktie zieht an: Umsatz über den Erwartungen

06.11.25 22:11 Uhr
NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie stark: Airbnb übertrifft Erwartungen und sorgt für Jubel an der Börse | finanzen.net

Der Zimmervermittler Airbnb hat Anlegern einen Blick in seine Bücher gewährt und die Quartalszahlen für das dritte Jahresviertel 2025 vorgelegt.

Im dritten Quartal 2025 hat Airbnb einen Gewinn je Aktie von 2,21 US-Dollar erwirtschaftet. Die Analystenschätzungen, die sich auf ein EPS von 2,31 US-Dollar belaufen hatten, konnte der Konzern damit jedoch nicht schlagen. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb noch 2,13 US-Dollar je Aktie verdient.

Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 4,10 Milliarden US-Dollar nach 3,73 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Experten hatten zuvor für das jüngst abgeschlossene Quartal einen Umsatz von 4,08 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Die Airbnb-Aktie zeigt sich an der NASDAQ in nachbörslichen Donnerstagshandel zeitweise 4,12 Prozent stärker bei 125,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com, Ink Drop / Shutterstock.com

