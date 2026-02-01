OTS: VORN Bioenergy GmbH / ING Italia unterstützt die Wachstumsstrategie von ...
ING Italia unterstützt die Wachstumsstrategie von VORN Bioenergy in
Italien mit einer Projektfinanzierung für die erste italienische
Anlage
Regensburg / Mailand (ots) -
- Das Projekt ist eine innovative Biomethan-Anlage in Erdfermenter-Technologie
mit einer Jahreskapazität von 8,5 Millionen Nm³ in der Gemeinde Ferrara. Sie
deckt den Wärmebedarf von rund 7.000 Haushalten.
- Der Bau der Anlage begann im November 2024; die Inbetriebnahme ist für Mitte
2026 geplant.
- Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt im mittleren zweistelligen
Millionen-Euro-Bereich und wird durch eine von ING Italia arrangierte
Projektfinanzierung unterstützt.
- Die Anlage wird gemeinsam mit regionalen Partnern realisiert.
VORN Bioenergy, ein europäischer Marktführer in Entwicklung und Betrieb von
Biomethan-Anlagen mit über 40 errichteten Anlagen in ganz Europa, hat eine
Vereinbarung mit ING Italia über die Finanzierung seines ersten Projekts in
Italien geschlossen. Die Anlage entsteht in der Gemeinde Ferrara und stellt
einen strategischen Meilenstein im Rahmen des ambitionierten Expansionsplans des
Unternehmens dar. Dieser Plan umfasst den Ausbau der Aktivitäten in Italien,
Spanien und Polen sowohl durch Neuentwicklungen (Greenfield) als auch durch
Erwerb und Modernisierung bestehender Anlagen (Brownfield).
Die Finanzierung erfolgt in Form einer Projektfinanzierung mit
Erweiterungsoption ("Accordion Facility"). Diese flexible Struktur ermöglicht es
VORN Bioenergy, für weitere in Italien geplante Projekte effizient zusätzliche
Finanzmittel aufzunehmen und zugleich die Einbindung weiterer Kreditgeber offen
zu halten. Das initiale Finanzierungspaket wurde von ING Italia arrangiert, die
zudem als Hedging Bank und Sustainability Coordinator fungiert.
Die Anlage in Ferrara ist auf eine Jahresproduktion von 8,5 Millionen Nm³
Biomethan ausgelegt. Dies entspricht dem Wärmebedarf von etwa 7.000 Haushalten.
Die Anlage wird mit modernsten, von VORN Bioenergy intern entwickelten
Technologien realisiert. Damit unterstreicht das Unternehmen seine führende
Rolle in Innovation und technischer Planung von Biomethan-Anlagen.
Ein besonderes Merkmal des Projekts ist seine landschaftliche Integration: Die
Anlage wird als Erdfermenter gebaut, wobei ausschließlich das auf dem Gelände
anfallende Erdmaterial verwendet wird. Dadurch bindet sich die Anlage harmonisch
in die Umgebung ein. Einsatzstoffe sind zu 60 bis 70 % Wirtschaftsdünger aus der
Tierhaltung sowie zu 30 bis 40 % nachwachsende Rohstoffe und landwirtschaftliche
Nebenprodukte. Der Bau erfolgt gemeinsam mit einer Reihe lokaler Partner und
bringt zusätzliche Investitionen in die Region.
Im Vollbetrieb schafft die Anlage rund zehn direkte Arbeitsplätze in Betrieb und
Verwaltung sowie etwa zehn weitere indirekte Arbeitsplätze bei Dienstleistern in
den Bereichen Logistik, Wartung und Instandhaltung, Labore und Gutachter.
Darüber hinaus entstehen Beschäftigungsmöglichkeiten bei rund 80
landwirtschaftlichen Betrieben, die die Einsatzstoffe liefern.
Jörg Lennertz, CEO von VORN Bioenergy, sagt: "Die Biomethan-Anlage in Ferrara
ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumspfad von VORN in Europa. Es ist
unser Anspruch, das volle Potenzial von Biomethan auszuschöpfen, um die
Energiewende hin zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben.
Mit der Unterstützung von ING Italia machen wir auf diesem Weg einen großen
Schritt nach vorn."
Andrea Diamanti, CEO und Head of Wholesale Banking von ING Italia, ergänzt:
"Diese Finanzierung bestätigt die führende Rolle von ING bei der Unterstützung
der Energiewende in Italien. Wir sind stolz darauf, VORN Bioenergy bei einem
Projekt zu begleiten, das Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung
vereint. Die Transaktion steht in vollem Einklang mit unserer Strategie 'Growing
the Difference', die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten
stellt."
VORN wird die Anlage mit eigenen Ressourcen selbst betreiben und arbeitet
derzeit an weiteren Projekten in Italien, die durch den PNRR (Italienischen
Aufbau und Resilienz Programm) sowie das Biomethan-Dekret unterstützt werden.
Zu den an dem Projekt beteiligten Partnern zählen Ashurst (Rechtsberater der
Finanzierer), Linklaters (Rechtsberater von VORN), KPMG Italien (Steuer- und
Rechnungslegungsberater), Ramboll (technischer Berater) sowie AMP Energy
(Finanzberater von VORN).
Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber
von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt
auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40
Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland,
operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN
Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030
zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.
