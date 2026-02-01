OTS: VORN Bioenergy GmbH / ING Italia unterstützt die Wachstumsstrategie von ...

ING Italia unterstützt die Wachstumsstrategie von VORN Bioenergy in

Italien mit einer Projektfinanzierung für die erste italienische

Anlage

Regensburg / Mailand (ots) -

- Das Projekt ist eine innovative Biomethan-Anlage in Erdfermenter-Technologie

mit einer Jahreskapazität von 8,5 Millionen Nm³ in der Gemeinde Ferrara. Sie

deckt den Wärmebedarf von rund 7.000 Haushalten.

- Der Bau der Anlage begann im November 2024; die Inbetriebnahme ist für Mitte

2026 geplant.

- Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt im mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich und wird durch eine von ING Italia arrangierte

Projektfinanzierung unterstützt.

- Die Anlage wird gemeinsam mit regionalen Partnern realisiert.

VORN Bioenergy, ein europäischer Marktführer in Entwicklung und Betrieb von

Biomethan-Anlagen mit über 40 errichteten Anlagen in ganz Europa, hat eine

Vereinbarung mit ING Italia über die Finanzierung seines ersten Projekts in

Italien geschlossen. Die Anlage entsteht in der Gemeinde Ferrara und stellt

einen strategischen Meilenstein im Rahmen des ambitionierten Expansionsplans des

Unternehmens dar. Dieser Plan umfasst den Ausbau der Aktivitäten in Italien,

Spanien und Polen sowohl durch Neuentwicklungen (Greenfield) als auch durch

Erwerb und Modernisierung bestehender Anlagen (Brownfield).

Die Finanzierung erfolgt in Form einer Projektfinanzierung mit

Erweiterungsoption ("Accordion Facility"). Diese flexible Struktur ermöglicht es

VORN Bioenergy, für weitere in Italien geplante Projekte effizient zusätzliche

Finanzmittel aufzunehmen und zugleich die Einbindung weiterer Kreditgeber offen

zu halten. Das initiale Finanzierungspaket wurde von ING Italia arrangiert, die

zudem als Hedging Bank und Sustainability Coordinator fungiert.

Die Anlage in Ferrara ist auf eine Jahresproduktion von 8,5 Millionen Nm³

Biomethan ausgelegt. Dies entspricht dem Wärmebedarf von etwa 7.000 Haushalten.

Die Anlage wird mit modernsten, von VORN Bioenergy intern entwickelten

Technologien realisiert. Damit unterstreicht das Unternehmen seine führende

Rolle in Innovation und technischer Planung von Biomethan-Anlagen.

Ein besonderes Merkmal des Projekts ist seine landschaftliche Integration: Die

Anlage wird als Erdfermenter gebaut, wobei ausschließlich das auf dem Gelände

anfallende Erdmaterial verwendet wird. Dadurch bindet sich die Anlage harmonisch

in die Umgebung ein. Einsatzstoffe sind zu 60 bis 70 % Wirtschaftsdünger aus der

Tierhaltung sowie zu 30 bis 40 % nachwachsende Rohstoffe und landwirtschaftliche

Nebenprodukte. Der Bau erfolgt gemeinsam mit einer Reihe lokaler Partner und

bringt zusätzliche Investitionen in die Region.

Im Vollbetrieb schafft die Anlage rund zehn direkte Arbeitsplätze in Betrieb und

Verwaltung sowie etwa zehn weitere indirekte Arbeitsplätze bei Dienstleistern in

den Bereichen Logistik, Wartung und Instandhaltung, Labore und Gutachter.

Darüber hinaus entstehen Beschäftigungsmöglichkeiten bei rund 80

landwirtschaftlichen Betrieben, die die Einsatzstoffe liefern.

Jörg Lennertz, CEO von VORN Bioenergy, sagt: "Die Biomethan-Anlage in Ferrara

ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Wachstumspfad von VORN in Europa. Es ist

unser Anspruch, das volle Potenzial von Biomethan auszuschöpfen, um die

Energiewende hin zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben.

Mit der Unterstützung von ING Italia machen wir auf diesem Weg einen großen

Schritt nach vorn."

Andrea Diamanti, CEO und Head of Wholesale Banking von ING Italia, ergänzt:

"Diese Finanzierung bestätigt die führende Rolle von ING bei der Unterstützung

der Energiewende in Italien. Wir sind stolz darauf, VORN Bioenergy bei einem

Projekt zu begleiten, das Innovation, Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung

vereint. Die Transaktion steht in vollem Einklang mit unserer Strategie 'Growing

the Difference', die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt all unserer Aktivitäten

stellt."

VORN wird die Anlage mit eigenen Ressourcen selbst betreiben und arbeitet

derzeit an weiteren Projekten in Italien, die durch den PNRR (Italienischen

Aufbau und Resilienz Programm) sowie das Biomethan-Dekret unterstützt werden.

Zu den an dem Projekt beteiligten Partnern zählen Ashurst (Rechtsberater der

Finanzierer), Linklaters (Rechtsberater von VORN), KPMG Italien (Steuer- und

Rechnungslegungsberater), Ramboll (technischer Berater) sowie AMP Energy

(Finanzberater von VORN).

Die VORN Bioenergy-Gruppe ist ein innovativer Entwickler, Erbauer und Betreiber

von Biomethan-Anlagen in Europa. Das seit 2022 eigenständige Unternehmen blickt

auf mehr als 20 Jahren Projekterfahrung zurück und hat mehr als 40

Bioenergie-Projekte in Europa realisiert. Sitz ist in Regensburg, Deutschland,

operative Schwerpunkte sind Deutschland, Italien, Spanien und Polen. VORN

Bioenergy verfolgt das konsequente Ziel, emissionsfrei zu operieren und bis 2030

zwei TWh Biomethan pro Jahr zu produzieren.

Pressekontakt:

Wilfried Sauer | Wilfried, mailto:Sauer.extern@vornbioenergy.com | +49 174 49 60

605

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172217/6208361

OTS: VORN Bioenergy GmbH