ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) (International Consolidated Airlines) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
