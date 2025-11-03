DAX24.158 +0,8%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,68 -0,6%Gold3.998 -0,1%
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Pilotengewerkschaft VC will Lufthansa vorerst nicht bestreiken

03.11.25 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,75 EUR 0,23 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Bei der Lufthansa stehen unmittelbar keine Pilotenstreiks ins Haus. Im Tarifstreit zur betrieblichen Altersversorgung bei der Kern-Airline und der Frachttochter Lufthansa Cargo will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) dem Management "ausreichend Zeit einräumen", um ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Vorläufig sei nicht mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen, heißt es in einem Rundschreiben der Gewerkschaft an ihre Mitglieder.

Die VC werde die Lufthansa "nochmals mit Fristsetzung auffordern", ein Angebot vorzulegen. "Das uns durch die Urabstimmung gegebene Mandat ist eindeutig." Die Lufthansa-Piloten hatten im September in einer Urabstimmung die Möglichkeit von Arbeitskampfmaßnahmen unterstützt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 04:35 ET (09:35 GMT)

