Pilotengewerkschaft VC will Lufthansa vorerst nicht bestreiken
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Bei der Lufthansa stehen unmittelbar keine Pilotenstreiks ins Haus. Im Tarifstreit zur betrieblichen Altersversorgung bei der Kern-Airline und der Frachttochter Lufthansa Cargo will die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) dem Management "ausreichend Zeit einräumen", um ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Vorläufig sei nicht mit Arbeitskampfmaßnahmen zu rechnen, heißt es in einem Rundschreiben der Gewerkschaft an ihre Mitglieder.
Die VC werde die Lufthansa "nochmals mit Fristsetzung auffordern", ein Angebot vorzulegen. "Das uns durch die Urabstimmung gegebene Mandat ist eindeutig." Die Lufthansa-Piloten hatten im September in einer Urabstimmung die Möglichkeit von Arbeitskampfmaßnahmen unterstützt.
November 03, 2025 04:35 ET (09:35 GMT)
