ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

23.12.25 19:01 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Wirtschaft wächst im dritten Quartal um 4,3 Prozent

Die US-Wirtschaft ist im dritten Quartal 2025 überraschend stark gewachsen. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 3,2 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war das US-BIP um 3,8 Prozent gewachsen.

US-Wirtschaft demonstriert Widerstandskraft

"Die US-Wirtschaft demonstriert deutlich ihre Widerstandskraft mit einem annualisierten Wachstum von 4,3 Prozent im dritten Quartal", kommentiert der US-Experte von KfW Research, Stephan Bales. "Nach dem Zickzackkurs der ersten Jahreshälfte deutet vieles auf eine klare Stabilisierung der US-Konjunktur hin. Damit können die Märkte nach einem turbulenten Zolljahr beruhigt in die Weihnachtsfeiertage gehen."

US-Industrie fährt Produktion im November leicht hoch

Die Industrie in den USA hat im November ihre Produktion leicht gesteigert. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert. Die Industrieproduktion war im Oktober um 0,1 gesunken.

US-Aufträge für langlebige Güter sinken im Oktober überraschend stark

Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA ist im Oktober stärker gefallen als erwartet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, sanken die Orders gegenüber dem Vormonat um 2,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde auf 0,7 (vorläufig: 0,5) Prozent nach oben revidiert.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Dez +6,4% gg Vorjahr

Kanada Okt BIP -0,3% gg Sep

