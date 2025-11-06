Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Minus bei 7,52 EUR.

Die Lufthansa-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 7,52 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,52 EUR nach. Mit einem Wert von 7,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.316.388 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2025 auf bis zu 8,39 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 10,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 36,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,310 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,32 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

