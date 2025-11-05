Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 7,71 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 7,71 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,67 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.014.065 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 8,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 8,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 28,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,310 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,29 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.

