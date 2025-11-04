Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 7,81 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 7,81 EUR abwärts. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,72 EUR ab. Bei 7,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 2.596.042 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,39 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 6,92 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,52 EUR am 13.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,310 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,29 EUR.

Lufthansa gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,92 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,32 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,74 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

