AKTIE IM FOKUS: Lufthansa setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem positiven Kommentar der UBS haben die Aktien der Lufthansa am Montag die jüngste Kursrally fortgesetzt. Am Vormittag stiegen die Papiere um zwei Prozent, womit sich der Anstieg binnen weniger Tage auf fast 12 Prozent beläuft. Die Aktien könnten nun einen Ende August begonnenen Abwärtstrend nach oben verlassen.
Mit einem auf 9,50 Euro erhöhten Kursziel sieht UBS-Analyst Jarrod Castle rund ein Viertel Aufwärtspotenzial für die Aktien der Airline. Nach dem dritten Quartal dürften sich die Konsenserwartungen als zu niedrig erweisen. Hinzu komme eine starke Bilanz des Unternehmens und eine attraktive Dividendenrendite. Mittelfristig seien höhere Ausschüttungen an die Aktionäre zu erwarten, und die aktuelle Bewertung spreche für eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.
Positiv könnten Anleger auch darauf reagieren, dass es zunächst nicht zu Pilotenstreiks kommen dürfte. Die Pilotengewerkschaft VC Cockpit will der Airline im Tarifstreit um die Altersversorgung mehr Zeit geben, um ein verbessertes Angebot vorzulegen./bek/tih/mis
