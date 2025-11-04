DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.410 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,34 -0,8%Gold3.932 -1,7%
Bücher geöffnet

Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz und schickt Aktie auf Talfahrt

04.11.25 22:10 Uhr
NYSE-Aktie Pinterest fällt: Umsatz und Gewinn verfehlen Erwartungen | finanzen.net

Für Anleger von Pinterest wurde es am Dienstag spannend. So entwickelten sich Umsatz und Gewinn im zurückliegenden Quartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pinterest
32,91 USD -0,79 USD -2,34%
Charts|News|Analysen

Im dritten Geschäftsquartal 2025 hat Pinterest die Erwartungen beim Gewinn verfehlt. So legte das EPS zwar von 0,040 US-Dollar im Vorjahresquartal auf 0,13 US-Dollar zu. Analysten hatten im Vorfeld jedoch einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,416 US-Dollar im Durchschnitt erwartet.

Auch bei den Erlösen verfehlte Pinterest die Erwartungen knapp. Nachdem im Vergleichszeitraum im Vorjahr noch 898,4 Millionen US-Dollar umgesetzt wurden, betrug der Umsatz in Q3 2025 nun 1,049 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Schnitt jedoch mit 1,05 Milliarden US-Dollar gerechnet.

An der NYSE zeigten sich Anleger im nachbörslichen Handel unzufrieden: So fiel die Pinterest-Aktie zeitweise 13,58 Prozent auf 28,45 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

