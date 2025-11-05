DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.253 -0,3%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,06 -0,5%Gold3.939 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- AMD, Super Micro, Rivian, Pinterest, QIAGEN, Apple, D-Wave, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Fresenius-Aktie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Zahlenvorlage in Sicht

Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

05.11.25 03:09 Uhr
Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor | finanzen.net

Robinhood öffnet seine Bücher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
119,34 EUR -8,10 EUR -6,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Robinhood wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Wer­bung

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,538 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 216,47 Prozent erhöht. Damals waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 88,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,21 Milliarden USD gegenüber 643,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,33 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: OpturaDesign / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung