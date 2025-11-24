S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich in Grün

Index-Performance

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss ein Plus in Höhe von 1,55 Prozent auf 6.705,12 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53,309 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,551 Prozent auf 6.639,36 Punkte an der Kurstafel, nach 6.602,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 6.630,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.715,75 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, notierte der S&P 500 bei 6.791,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 6.466,91 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, notierte der S&P 500 bei 5.969,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14,26 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Broadcom (+ 11,10 Prozent auf 377,96 USD), Western Digital (+ 8,43 Prozent auf 150,93 USD), Micron Technology (+ 7,99 Prozent auf 223,93 USD), AppLovin (+ 7,60 Prozent auf 559,80 USD) und Robinhood (+ 7,15 Prozent auf 114,97 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Carnival (-6,78 Prozent auf 24,76 USD), Copart (-4,47 Prozent auf 38,91 USD), Tyler Technologies (-4,17 Prozent auf 453,04 USD), Live Nation Entertainment (-3,84 Prozent auf 125,61 USD) und Target (-3,52 Prozent auf 84,54 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 72.965.571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,774 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

