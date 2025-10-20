DAX 24.278 +0,1%ESt50 5.681 +0,0%MSCI World 4.344 +0,0%Top 10 Crypto 14,83 -5,1%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.943 -2,2%Euro 1,1627 -0,2%Öl 60,78 -0,3%Gold 4.300 -1,3%
Lufthansa Aktie

Lufthansa
7,27 EUR ±0,00 EUR -0,03 %
STU
Marktkap. 8,68 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

08:41 Uhr
Lufthansa AG
Lufthansa AG
7,27 EUR 0,00 EUR -0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die anlaufende Quartalsberichtssaison dürfte für alle Fluggesellschaften außer Ryanair rückläufige Ticketpreise belegen, schrieb Alex Irving in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Bei der Lufthansa sieht er die größten Risiken für Durchschnittserlöse. Der Blick auf einige US-Airlines lasse aber hoffen, dass sich die Trends im Schlussquartal wieder verbesserten. IAG bleibt Irvings Favorit. Das Passagierwachstum an Europas Flughäfen werde nach der starken Sommernachfrage wohl nachlassen. Aeroports de Paris und Aena litten unter der heimischen Schwäche. Der Experte bevorzugt Fraport, auch gegenüber Flughafen Zurich./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,25 €		 Abst. Kursziel*:
3,42%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,16%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:41 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

Dow Jones Hohe Standortkosten Lufthansa-Aktie freundlich: Massive Kürzungen innerdeutscher Flüge in Erwägung Lufthansa-Aktie freundlich: Massive Kürzungen innerdeutscher Flüge in Erwägung
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kursabschlägen
dpa-afx KORREKTUR/Letzte Station Museum: 'Tante Ju' bei Lufthansa angekommen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Vormittag an Fahrt
finanzen.net MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter
dpa-afx Lufthansa-Aktie dennoch im Minus: Letzte Station Museum - 'Tante Ju' angekommen
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
FOX Business Lufthansa to cut thousands of jobs as it seeks to boost profitability
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RTE.ie Lufthansa announces 4,000 job cuts, higher profit targets
Business Times Lufthansa announces 4,000 job cuts and higher profitability targets
