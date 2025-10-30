Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,95 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Die Quartalszahlen und der Ausblick der Fluggesellschaft seien "gut genug" ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,70 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,46 €
|Abst. Kursziel*:
3,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,36%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|08:01
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|08:01
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research