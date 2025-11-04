DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,03 -8,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin86.377 -6,6%Euro1,1482 -0,3%Öl64,27 -0,9%Gold3.932 -1,7%
Bilanz
Bilanz

Super Micro-Aktie nach Finanzergebnissen tiefrot: Gewinn liegt unter den Erwartungen

04.11.25 22:21 Uhr
NASDAQ-Aktie Super Micro bricht ein: Q3-Ergebnisse unter den Erwartungen | finanzen.net

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat Super Micro Einblick in seine Bücher gewährt - so fiel das Ergebnis aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
41,67 EUR -2,39 EUR -5,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Super Micro erzielte ein im dritten Quartal ein Ergebnis je Aktie von 0,35 US-Dollar, nach 0,74 US-Dollar im Vorjahr. Damit lag das Resultat unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von 0,39 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.

Der Umsatz betrug 5,00 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,94 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit unterbot Super Micro die Konsensschätzungen von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Die Super Micro-Aktie zeigte sich nachbörslich schwächer und notierte zuletzt an der NASDAQ 7,33 Prozent im Minus bei 44,02 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen