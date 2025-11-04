Bilanz

Am Mittwoch nach Börsenschluss hat Super Micro Einblick in seine Bücher gewährt - so fiel das Ergebnis aus.

Super Micro erzielte ein im dritten Quartal ein Ergebnis je Aktie von 0,35 US-Dollar, nach 0,74 US-Dollar im Vorjahr. Damit lag das Resultat unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt von 0,39 US-Dollar je Aktie ausgegangen waren.

Der Umsatz betrug 5,00 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,94 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Damit unterbot Super Micro die Konsensschätzungen von 5,8 Milliarden US-Dollar.

Die Super Micro-Aktie zeigte sich nachbörslich schwächer und notierte zuletzt an der NASDAQ 7,33 Prozent im Minus bei 44,02 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net