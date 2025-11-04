DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin93.121 +0,7%Euro1,1510 -0,1%Öl64,72 -0,2%Gold3.981 -0,5%
Buffett-Abschied naht

Berkshire Hathaway-Aktie im Fokus: "Golden Cross" vor Buffetts Rücktritt

04.11.25 03:13 Uhr
Warren Buffett übergibt das Zepter: NYSE-Titel Berkshire Hathaway-Aktie zeigt bullisches Signal | finanzen.net

Warren Buffett bereitet sich auf seinen Abschied von Berkshire Hathaway vor - und die Aktie sendet kurz vor dem Führungswechsel ein bullisches Signal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
414,50 EUR 0,45 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Buffett übergibt zum Jahresende das Ruder an Greg Abel
• "Golden Cross" signalisiert möglichen Trendwechsel
• Analysten sehen Kurspotenzial für Berkshire-Aktie

Wer­bung

Bald ist es so weit: Investorenlegende Warren Buffett übergibt zum Jahresende - nach sechs Jahrzehnten an der Spitze seiner Investmentholding Berkshire Hathaway - das Ruder an seinen Nachfolger Greg Abel. Trotz seines Rücktritts wird Buffett, der im August 95 Jahre alt wurde, dem Unternehmen verbunden bleiben und seine Aktienpakete behalten. Doch vor seinem Rücktritt scheint die Berkshire Hathaway-Aktie dem Starinvestor einen positiven Abschluss bescheren zu wollen.

"Golden Cross"

So tauchte laut MarketWatch kürzlich ein bullisches Chartmuster auf: Seit mehreren Jahren überschritt der gleitende 50-Tage-Durchschnitt der Berkshire Hathaway-Aktie erstmals den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt wird häufig als Indikator für kurzfristige Trends verwendet, während der gleitende 200-Tage-Durchschnitt als Trennlinie zwischen langfristigen Aufwärts- und Abwärtstrends gilt. Durchbricht der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt nach oben, wird das als "Golden Cross" bezeichnet. Anleger betrachten dies häufig als Indikator dafür, dass sich eine kurzfristige Erholung zu einem längerfristigen Aufwärtstrend entwickelt hat.

Innerhalb der letzten 25 Jahre gab es bei der Aktie von Buffetts Investmentholding insgesamt 13 "Golden Crosses", wie MarketWatch berichtet. Dabei habe der durchschnittliche Gewinn vom "Golden Cross" bis zum Hoch der Aktie vor dem darauf folgenden "Death Cross" 33,5 Prozent betragen. Die Zeitspanne zwischen Golden Cross und Hoch habe von nur drei bis zu 588 Handelstagen betragen.

Wer­bung

Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt schwächer

In den letzten zwölf Monaten konnte die Berkshire Hathaway B-Aktie um rund 5,2 Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn schlägt ein Plus von 4,94 Prozent zu Buche. Von ihrem 52-Wochen-Hoch Anfang Mai bei 542,07 US-Dollar hat sich die Aktie damit jedoch deutliche 12,25 Prozent entfernt. In den letzten vier Wochen hat das Papier rund 4,6 Prozent an Wert verloren. Zuletzt kosteten die Anteilsscheine an der NYSE noch 475,68 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 03.11.2025).

Analystenmeinungen

Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten zwei Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Berkshire Hathaway-Aktie abgegeben. Einer der Analysten rät zum Kauf der Anteilsscheine, während der zweite Analyst ein "Hold"-Rating vergeben hat. Somit ergibt sich ein "Moderate Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 537,00 US-Dollar, wobei die höchste Prognose bei 593,00 US-Dollar und die niedrigste bei 479,00 US-Dollar liegt. Das durchschnittliche Kursziel liegt damit 12,89 Prozent über dem letzten Kurs von 478,52 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: photosince / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

