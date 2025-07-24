DAX 23.702 -0,2%ESt50 5.490 -0,3%Top 10 Crypto 15,65 -1,6%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.797 -0,7%Euro 1,1739 +0,1%Öl 67,21 -0,7%Gold 3.836 +0,1%
Lufthansa Aktie

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Underweight

09:51 Uhr
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Kranich-Linie habe sich ambitionierte mittelfristige Ziele gesetzt, schrieb Harry Gowers am Montagabend nach dem Kapitalmarkttag. Er erwartet nun eine ein- bis zweijährige Übergangsphase mit geringen Barmittelzuflüssen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

