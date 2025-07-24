Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,3 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Kranich-Linie habe sich ambitionierte mittelfristige Ziele gesetzt, schrieb Harry Gowers am Montagabend nach dem Kapitalmarkttag. Er erwartet nun eine ein- bis zweijährige Übergangsphase mit geringen Barmittelzuflüssen./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Christopher Parypa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Underweight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
7,55 €
|Abst. Kursziel*:
-33,77%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
7,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-33,32%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09:51
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|10.09.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research