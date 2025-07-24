JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Underweight

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Die Kranich-Linie habe sich ambitionierte mittelfristige Ziele gesetzt, schrieb Harry Gowers am Montagabend nach dem Kapitalmarkttag. Er erwartet nun eine ein- bis zweijährige Übergangsphase mit geringen Barmittelzuflüssen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 23:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

