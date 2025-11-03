DAX24.233 +1,2%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Aktienentwicklung

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Aufwind
03.11.25 12:05 Uhr

03.11.25 12:05 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 7,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,89 EUR 0,37 EUR 4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 7,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 7,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.912.002 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 41,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,310 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,29 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Lufthansa gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,92 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,87 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,74 Mrd. EUR gelegen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11:21Lufthansa BuyUBS AG
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:21Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
30.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
30.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

