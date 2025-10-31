Lufthansa Aktie News: Lufthansa stabilisiert sich am Freitagmittag
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,45 EUR.
Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der Lufthansa-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 7,45 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,54 EUR an. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,41 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.383.070 Lufthansa-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei einem Wert von 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,307 EUR je Lufthansa-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,27 EUR.
Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,84 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 06.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,12 EUR fest.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
