ANALYSE-FLASH: RBC belässt Lufthansa auf 'Sector Perform' - Ziel 7,50 Euro

30.10.25 16:04 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) habe knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Diese übertroffen habe die Fluggesellschaft mit ihrem Passagiergeschäft, auch wegen niedrigerer Treibstoffkosten. Enttäuscht habe die Wartungssparte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:29 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

