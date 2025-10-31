DAX23.954 -0,7%Est505.661 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.657 +0,3%Bitcoin94.645 +1,2%Euro1,1528 -0,3%Öl65,05 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie

31.10.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,69 EUR -0,13 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu International Consolidated Airlines veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,700 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,52 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,179 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.4,70 GBP12,4722.10.2025
Bernstein Research4,70 GBP12,4721.10.2025
Bernstein Research4,70 GBP12,4709.10.2025
RBC Capital Markets--07.10.2025
JP Morgan Chase & Co.--02.10.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf International Consolidated Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Consolidated Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumRatingAnalyst
22.10.2025International Consolidated Airlines BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
09.10.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
07.10.2025International Consolidated Airlines OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025International Consolidated Airlines BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
09.10.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
07.10.2025International Consolidated Airlines OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025International Consolidated Airlines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
07.07.2025International Consolidated Airlines NeutralUBS AG
19.06.2025International Consolidated Airlines Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.09.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
06.08.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
02.07.2025International Consolidated Airlines UnderweightBarclays Capital
12.05.2025International Consolidated Airlines UnderweightBarclays Capital
09.04.2025International Consolidated Airlines UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für International Consolidated Airlines S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen