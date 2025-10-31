Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie

Werte in diesem Artikel

3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu International Consolidated Airlines veröffentlicht.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,700 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,52 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,179 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 4,70 GBP 12,47 22.10.2025 Bernstein Research 4,70 GBP 12,47 21.10.2025 Bernstein Research 4,70 GBP 12,47 09.10.2025 RBC Capital Markets - - 07.10.2025 JP Morgan Chase & Co. - - 02.10.2025

Redaktion finanzen.net