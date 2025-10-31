Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie
3 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu International Consolidated Airlines veröffentlicht.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 4,700 GBP. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 0,52 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der International Consolidated Airlines-Aktie von 4,179 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|4,70 GBP
|12,47
|22.10.2025
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|12,47
|21.10.2025
|Bernstein Research
|4,70 GBP
|12,47
|09.10.2025
|RBC Capital Markets
|-
|-
|07.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|02.10.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
