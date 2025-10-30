DAX24.113 -0,1%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.733 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,97 +0,1%Gold3.996 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 adidas A1EWWW TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang Starbucks-Aktie höher: US-Kaffeehauskette meldet Umsatzplus und Gewinnrückgang
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Aktienkurs

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Bullenmodus

30.10.25 16:08 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Bullenmodus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 7,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,42 EUR 0,48 EUR 6,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 7,35 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,39 EUR an. Bei 7,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.311.615 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 33,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,304 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,21 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor

Lufthansa-Aktie fester: Zum Frühjahr erneut weniger Inlandsflüge

Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugzeuge in München werden künftig selbst abgefertigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
14:36Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11:36Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
10:31Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
09.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14:36Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11:36Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
09.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:31Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen