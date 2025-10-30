Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag im Bullenmodus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,8 Prozent auf 7,35 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 7,35 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,39 EUR an. Bei 7,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.311.615 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,52 EUR. Dieser Wert wurde am 13.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 33,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,304 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,21 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Lufthansa am 06.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,12 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor

Lufthansa-Aktie fester: Zum Frühjahr erneut weniger Inlandsflüge

Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugzeuge in München werden künftig selbst abgefertigt