Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochmittag fester

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 7,01 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 7,01 EUR zu. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.450.135 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 19,70 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 5,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,304 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,17 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,87 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie fester: Zum Frühjahr erneut weniger Inlandsflüge

Lufthansa-Aktie mit Verlusten: Flugzeuge in München werden künftig selbst abgefertigt

Lufthansa-Aktie fällt: Gespräche mit Pilotengewerkschaft gescheitert - Streiks voraus