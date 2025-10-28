Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,92 EUR nach oben.
Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 6,92 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,97 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,86 EUR. Bisher wurden heute 1.426.142 Lufthansa-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 17,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,20 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,306 EUR. Im Vorjahr erhielten Lufthansa-Aktionäre 0,300 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie aus.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,32 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,74 Mrd. EUR eingefahren.
Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
