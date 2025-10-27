DAX24.304 +0,3%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.582 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.990 -2,2%
Blick auf Lufthansa-Kurs

Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

27.10.25 16:08 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 6,86 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
6,85 EUR -0,06 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 6,86 EUR ab. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,84 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,93 EUR. Zuletzt wechselten 1.074.639 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Bei 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,52 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,306 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,17 EUR.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,87 Prozent auf 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 30.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
