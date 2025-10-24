Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 6,91 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 6,91 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,72 EUR nach. Bei 6,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 3.324.104 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,52 EUR fiel das Papier am 13.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,08 Prozent.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,306 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

