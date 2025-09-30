DAX 24.448 +1,4%ESt50 5.656 +1,3%MSCI World 4.325 +0,1%Top 10 Crypto 16,55 +1,5%Nas 22.823 +0,3%Bitcoin 102.049 +1,1%Euro 1,1723 -0,1%Öl 65,04 -0,6%Gold 3.870 +0,1%
HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark
VW-Aktie in Grün: Durchwachsener US-Absatz im dritten Quartal bei Volkswagen
Marktkap. 8,65 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
RBC Capital Markets

Lufthansa Sector Perform

16:11 Uhr
Lufthansa Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der Fluggesellschaft habe er seine Konjunkturannahmen überarbeitet und seine Ergebnisschätzungen gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechne nach dem Kapitalmarkttag nun zudem mit höheren Investitionen./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 06:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 06:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
7,36 €		 Abst. Kursziel*:
1,93%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
7,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,57%
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

16:11 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
08:06 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
30.09.25 Lufthansa Halten DZ BANK
30.09.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

