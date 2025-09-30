Lufthansa Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen der Fluggesellschaft habe er seine Konjunkturannahmen überarbeitet und seine Ergebnisschätzungen gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er rechne nach dem Kapitalmarkttag nun zudem mit höheren Investitionen./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 06:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 06:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
