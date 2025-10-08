DAX 24.648 +0,2%ESt50 5.637 -0,2%MSCI World 4.343 -0,2%Top 10 Crypto 16,90 -2,2%Nas 23.003 -0,2%Bitcoin 105.430 -0,6%Euro 1,1601 -0,2%Öl 66,05 -0,1%Gold 4.024 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Diginex A40PU6 Gerresheimer A0LD6E BMW 519000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: Dow leichter -- DAX steigt - neues Allzeithoch -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
+87,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net deutlich im Plus +87,5 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net deutlich im Plus
Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg - die Gründe Ölpreise stoppen jüngsten Anstieg - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
7,57 EUR +0,17 EUR +2,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,83 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

14:46 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,57 EUR 0,17 EUR 2,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,57 €		 Abst. Kursziel*:
-0,87%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,92%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

14:46 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Innovationen fehlen Lufthansa-Aktie freundlich: CEO zweifelt an Klimazielen der Luftfahrt Lufthansa-Aktie freundlich: CEO zweifelt an Klimazielen der Luftfahrt
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Donnerstagmittag
finanzen.net MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag freundlich
dpa-afx ROUNDUP: Spitzengespräch soll Streik bei Lufthansa abwenden
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag fester
dpa-afx Fraport-Aktie fester: Terminal 3 öffnet am 22. April 2026
dpa-afx Fraport-Aktie stabil: Drohne am Flughafen Frankfurt
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
FOX Business Lufthansa to cut thousands of jobs as it seeks to boost profitability
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RTE.ie Lufthansa announces 4,000 job cuts, higher profit targets
Business Times Lufthansa announces 4,000 job cuts and higher profitability targets
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen