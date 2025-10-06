DAX 24.415 +0,2%ESt50 5.629 +0,0%MSCI World 4.344 -0,2%Top 10 Crypto 17,03 -2,1%Nas 22.950 +0,0%Bitcoin 105.662 -0,8%Euro 1,1661 -0,4%Öl 65,06 -0,7%Gold 3.979 +0,4%
Lufthansa Aktie

Lufthansa Aktien-Sparplan
7,37 EUR +0,07 EUR +0,93 %
STU
Marktkap. 8,81 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

RBC Capital Markets

Lufthansa Sector Perform

15:46 Uhr
Lufthansa Sector Perform
Lufthansa AG
Lufthansa AG
7,37 EUR 0,07 EUR 0,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Lufthansa auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Er betrachtete dabei die beiden Kennzahlen Roce (Kapitalrentabilität) und EV/Ebit, die den Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Ergebnis setzt. Mit Blick auf Lufthansa und Easyjet schrieb er, dass er, nachdem er beide Kennziffern für 2026 ermittelt habe, sich nun 2027 zuwende. Seinen Prognosen zufolge werden etwa Ryanair und IAG, die derzeit die höheren Renditen erzielten, dies auch im Geschäftsjahr 2027 tun./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Sector Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
7,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
7,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

15:46 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
30.09.25 Lufthansa Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Flugbetrieb bleibt ungestört Fraport-Aktie stabil: Drohne am Flughafen Frankfurt Fraport-Aktie stabil: Drohne am Flughafen Frankfurt
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Montagnachmittag ausgebremst
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Verlusten
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Vormittag
dpa-afx Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben
finanzen.net MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx Lufthansa-Aktie legt zu: Vorerst kein Streik
dpa-afx ROUNDUP 2/Piloten: Kein unmittelbarer Streik bei Lufthansa
dpa-afx ROUNDUP/Piloten: Vorerst kein Streik bei Lufthansa
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
FOX Business Lufthansa to cut thousands of jobs as it seeks to boost profitability
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RTE.ie Lufthansa announces 4,000 job cuts, higher profit targets
Business Times Lufthansa announces 4,000 job cuts and higher profitability targets
Business Times Lufthansa to cut thousands of jobs in pursuit of efficiency
