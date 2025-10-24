DAX24.216 ±0,0%Est505.666 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl65,94 ±-0,0%Gold4.061 -1,6%
Lufthansa drohen Streiks
Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Mittag

24.10.25 12:04 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,86 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 6,86 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.383.610 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 22,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,50 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,306 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,17 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 EUR, nach 0,39 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 10,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
09.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
09.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

