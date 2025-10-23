Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Minusbereich

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 7,02 EUR ab.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 7,02 EUR. Bei 6,95 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 7,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.550.053 Aktien.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 19,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 5,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 21,27 Prozent wieder erreichen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,304 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,17 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Lufthansa dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

