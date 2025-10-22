Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag gesucht

Notierung im Blick

Um 09:05 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 7,22 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 68.921 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 13,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR. Abschläge von 23,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,304 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,17 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

