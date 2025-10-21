Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Dienstagnachmittag ins Minus
Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 7,23 EUR.
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,23 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,22 EUR. Bei 7,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 802.662 Lufthansa-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 8,39 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,05 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 23,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,304 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,17 EUR.
Am 31.07.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Lufthansa am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.
