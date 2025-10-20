Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 7,28 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 7,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 943.091 Stück.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 15,19 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 24,12 Prozent sinken.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,304 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,17 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

