DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.343 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.999 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,65 -1,1%Gold4.349 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienentwicklung

Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit Kursplus

20.10.25 16:08 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 7,28 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,23 EUR 0,01 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Lufthansa konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 7,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,33 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 943.091 Stück.

Bei 8,39 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 15,19 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 24,12 Prozent sinken.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,304 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,17 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,01 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Lufthansa die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Lufthansa-Aktie dennoch im Minus: Letzte Station Museum - 'Tante Ju' angekommen

Erste Schätzungen: Lufthansa legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
01.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
31.07.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
02.10.2025Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
01.10.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
30.09.2025Lufthansa HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen