Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Freitagmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 7,19 EUR ab.
Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 7,19 EUR nach. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,13 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,26 EUR. Zuletzt wechselten 1.020.290 Lufthansa-Aktien den Besitzer.
Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,39 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 16,63 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 23,17 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,304 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,17 EUR.
Lufthansa gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
