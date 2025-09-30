Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Management-Team habe ehrlich Bilanz über die schwache Performance gezogen und den Weg zur Besserung präsentiert, schrieb Alex Irving am Dienstagabend. Die Lufthansa fokussiere sich auf die richtigen Dinge: Produktivitätssteigerung und Kostensenkung./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC

