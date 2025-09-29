DAX 23.880 +0,6%ESt50 5.528 +0,4%Top 10 Crypto 15,56 -2,2%Dow 46.190 -0,3%Nas 22.556 -0,2%Bitcoin 96.393 -1,1%Euro 1,1727 +0,0%Öl 67,04 -0,9%Gold 3.839 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
Top News
Vor drohendem US-Shutdown: DAX geht stärker in den Feierabend Vor drohendem US-Shutdown: DAX geht stärker in den Feierabend
Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen! Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
7,22 EUR -0,56 EUR -7,17 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,3 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

DZ BANK

Lufthansa Halten

17:41 Uhr
Lufthansa Halten
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,22 EUR -0,56 EUR -7,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Lufthansa auf "Halten" mit einem fairen Wert von 7 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe die Anlagestory klarer herausgestellt und die Visibilität bis 2030 verbessert, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Für eine unmittelbare Neubewertung reiche das aber nicht aus - die Fluggesellschaft müsse den Worten erst Taten folgen lassen. Zudem habe das Votum der Lufthansa-Piloten für Streiks kurzfristig verunsichert, auch wenn es kaum überraschend gekommen sei./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz / Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Halten

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
7,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
7,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

11:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:51 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Lufthansa Buy UBS AG
29.09.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag tiefer
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker schiebt sich am Montagmittag vor
finanzen.net Südzucker Aktie News: Südzucker am Vormittag nahe Vortagesschluss
finanzen.net Impulsarmer Handel in Frankfurt: SDAX pendelt schlussendlich um die Nulllinie
dpa-afx Nordzucker startet Rübenkampagne - gute Ernte erwartet
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX mittags in Rot
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX letztendlich in der Gewinnzone
dpa-afx Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
RSS Feed
Südzucker AG (Suedzucker AG) zu myNews hinzufügen