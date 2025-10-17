DAX23.783 -2,0%Est505.569 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,14 -5,3%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,75 -0,4%Gold4.335 +0,2%
Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Vormittag

17.10.25 09:22 Uhr
Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Vormittag

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 7,21 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,21 EUR -0,12 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 7,21 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,26 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 230.251 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 8,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 23,38 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2024 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,304 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,17 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,15 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

