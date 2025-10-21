DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 -0,8%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.845 -1,2%Euro1,1603 ±-0,0%Öl61,66 +1,2%Gold4.126 ±0,0%
Teamviewer bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

21.10.25 23:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,48 EUR -0,01 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter TeamViewer blickt etwas pessimistischer auf die Erlösentwicklung im laufenden und im kommenden Jahr. Der Umsatz dürfte sich 2025 am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 778 bis 797 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. 2026 werde der Umsatz bei 790-825 Millionen Euro bewegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war Teamviewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.

Begünstigt durch Kosteneinsparungen erwartet Teamviewer im laufenden Jahr hingegen mit rund 44 Prozent eine um einen Prozentpunkt besser ausfallende Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) als zuvor.

Im dritten Quartal legte der Umsatz auf Pro-forma-Basis im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um währungsbereinigte 4 Prozent auf 192 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda stieg um 1 Prozent auf 87,7 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge sank um einen Prozentpunkt auf 46 Prozent./he

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

